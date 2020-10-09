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Путин обсудил с Совбезом ситуацию в Карабахе

14:41
  • пятница
  • 09 октября 2020

И интересы России в Юго-Восточной Азии

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности страны.
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Участники заседания обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, передает "Интерфакс". Совещание прошло в формате видеоконференции.

"Обсудим ситуацию, которая происходит совсем рядом с нашими границами, в том числе на Южном Кавказе", - сказал Путин, открывая совещание.

Кроме того, президент предложил "в плановом порядке" обсудить ситуацию на Дальнем Востоке и обеспечение интересов России в Юго-Восточной Азии.

Бои между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха возобновились 27 сентября. Стороны конфликта несут большие потери. Мировое сообщество призывает прекратить кровопролитие. 

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