Путин обсудил с Совбезом ситуацию в Карабахе

И интересы России в Юго-Восточной Азии

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности страны.

Участники заседания обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, передает "Интерфакс". Совещание прошло в формате видеоконференции.

"Обсудим ситуацию, которая происходит совсем рядом с нашими границами, в том числе на Южном Кавказе", - сказал Путин, открывая совещание.

Кроме того, президент предложил "в плановом порядке" обсудить ситуацию на Дальнем Востоке и обеспечение интересов России в Юго-Восточной Азии.

Бои между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха возобновились 27 сентября. Стороны конфликта несут большие потери. Мировое сообщество призывает прекратить кровопролитие.

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