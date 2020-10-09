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Эксперт объяснил, как обрабатывать вещи в период пандемии

15:01
  • пятница
  • 09 октября 2020

Коронавирусом можно заразиться не только при контакте с заболевшим

Коронавирус может какое-то время жить на одежде или предметах домашнего обихода. Эксперт Станислав Отставнов рассказал, как обезопасить себя и обрабатывать вещи в период пандемии.

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Специалист посоветовал с особым вниманием относиться к вещам ежедневного пользования. К примеру, предпочтение лучше отдавать текстильным рюкзакам и сумкам, поскольку их с легкостью можно постирать. В случае с кожаными и замшевыми вещами, их необходимо регулярно обрабатывать антисептическим спреем как изнутри, так и снаружи.

"По возможности лучше чередовать сумки: несколько дней отходить с одной и, обработав ее, отправить "на карантин", потом некоторое время пользоваться другой. Возможно, кому-то это покажется излишней мерой, но владелице точно будет спокойнее", считает Отставнов.

Он добавил, что регулярно дезинфицировать нужно телефон, ключи, очки и кошелек, передает "Подмосковье сегодня".

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