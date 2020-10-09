Ученые обнаружили эффективный способ продлить жизнь

Они провели пятилетний эксперимент

Ученые из Норвежского университета естественных и технических наук установили, что регулярные интенсивные тренировки в течение долгого периода способны продлить жизнь.

Исследователи провели эксперимент с участием примерно семи тысяч человек в возрасте от 70 до 77 лет. Их произвольно разделили на три группы.

Испытуемые из первой группы два раза в неделю выполняли высокоинтенсивные тренировки. Они разминались 10 минут, а потом переходили к четырехминутным упражнениям, между которыми они отдыхали по четыре минуты.

Пенсионеры из второй группы занимались с постоянной умеренной интенсивностью по 50 минут дважды в неделю, пишет РИА Новости со ссылкой на British Medical Journal.

Испытуемые из третьей группы в произвольном темпе выполняли упражнения, рекомендованные норвежским министерством здравоохранения.

Через пять лет ученые обнаружили, что показатель смертности среди участников первой группы составил всего 3%. Участники эксперимента из второй и третьей групп умирали чаще: там эти значения приблизились к 6% и 4,7% соответственно.

Специалисты пришли к выводу, что высокоинтенсивные тренировки хорошо сказываются на здоровье и продолжительности жизни.

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