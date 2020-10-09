Режим чрезвычайного положения объявлен в Бишкеке

Он будет действовать до 21 октября

Режим чрезвычайного положения объявлен в столице Киргизии. ЧП начнет действовать с 20:00 9 октября и продлится до 8 часов утра 21 октября. Указ подписал президент страны Сооронбай Жээнбеков.

В Бишкеке назначен комендант – им стал замминистра внутренних дел Алмазбек Орозалиев. Всем силовым ведомствам - МВД, Госкомитету национальной безопасности и Генштабу - поручено оказывать ему "всемерное содействие" для обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья граждан.

Генштабу поручено ввести в Бишкек войска и пресекать вооруженные столкновения. Следить за соблюдением законности при реализации временных ограничений будет генпрокуратура Киргизии, передает ТАСС.

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