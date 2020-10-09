Лукашенко: уличные протесты в стране "сдулись"

Однако иллюзий питать не стоит, заявил президент Белоруссии

Сорвав сценарий цветной революции, власти Белоруссии контролируют ситуацию. Об этом заявил лидер страны Александр Лукашенко. При этом он отметил, что не должно быть никакого самоуспокоения и иллюзий питать не стоит.

"От новых попыток взорвать обстановку в стране никто не отказался - заняли или выжидательную позицию, или это новый этап этой цветной революции", - приводит слова Лукашенко РИА Новости.

Президент Белоруссии отметил, что радикалы пытаются "зевак, молодежь, детей втянуть в какую-то провокацию", передает Sputnik Беларусь. "Понятно, чего они добиваются: кому-то явно не хватает крови и сакральных жертв", - сказал Лукашенко.

Массовые протестные акции начались в Белоруссии, прежде всего в Минске, в августе, сразу после выборов главы государства.

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