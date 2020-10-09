В Кремле не стали наблюдать за вручением Нобелевской премии

Награда досталась Всемирной продовольственной программе ООН

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в этом году в Кремле не следили за вручением Нобелевской премии, хотя на нее был выдвинут и сам российский президент.

По словам Пескова, напряженная повестка дня не оставила возможности наблюдать за вручением наград. Представитель Кремля добавил, что российская сторона поздравляет Всемирную продовольственную программу ООН с присуждением премии, передает ТАСС.

"Благими делами занимаются", - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

В пятницу, 9 октября, норвежский нобелевский комитет принял решение присудить премию мира Всемирной продовольственной программе ООН за "усилия в борьбе с голодом, за вклад в достижение мира в зонах конфликтов и за деятельность в качестве ведущей силы в действиях по предотвращению использования голода как орудия войны и конфликтов".

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