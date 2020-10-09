Собянин попросил москвичей потерпеть еще несколько месяцев

Надо дождаться вакцины

Люди устали от ограничений, связанных с коронавирусом, но нужно еще немного потерпеть. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Конечно, люди психологически устали уже: устали бояться, устали соблюдать требования врачей. Все это понятно, но нам еще надо продержаться несколько месяцев... На выходе производство массовой вакцины, которая снимет эти проблемы. Но для этого надо просто собраться и сконцентрироваться и сделать все возможное, чтобы избежать какого-либо коллапса", - сказал мэр в эфире "Первого канала".

По его словам, власти Москвы дают объективную информацию о ситуации с коронавирусом и принимают все необходимые решения. Однако они будут работать, если москвичи откликнутся на эти меры и "помогут себе и окружающим".

"Такие вещи можно делать только вместе, поверив друг другу", - сказал мэр. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее Сергей Собянин обязал руководство московских предприятий перевести не менее 30% сотрудников на удаленную работу. Особенно это касается работников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Кроме того, школьные каникулы продлены до 18 октября.

С 9 октября транспортные карты школьников и пенсионеров временно заблокированы. Это сделано для того, чтобы уменьшить количество людей в общественном транспорте и тем самым приостановить распространение коронавируса.

В пятницу в России зафиксирован максимум суточной заболеваемости - 12126. Предыдущий антирекорд был установлен 11 мая, тогда врачи за сутки выявили 11656 заболевших. В Москве за сутки коронавирус подтвержден у 3701 человека.

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