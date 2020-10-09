Тимати впервые рассказал о поиске новой возлюбленной

Между делом он уколол Егора Крида

Рэпер Тимур Юнусов, более известный как Тимати, прокомментировал свое участие в шоу "Холостяк", где ему предстоит выбрать девушку.

Судя по всему, Тимати не особо переживает из-за расставания с моделью Анастасией Решетовой, которая чуть меньше года назад родила ему сына. В скором времени рэпер выберет себе новую возлюбленную в рамках реалити-шоу. Кастинг девушек уже начался. Шоу покажут весной.

Певец Егор Крид, который стал героем одного из предыдущих сезонов "Холостяка", пошутил, что Тимати его копирует. "Ушел из Блек Стар, записал фит с Моргенштерном и пошел на шоу Холостяк. Че дальше?! P.s. Хоть имя не забрал", - написал в соцсети Крид [орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.].

"Дальше нас ждет конфликт, - ответили ему Тимати. - Готов ли ты к нему, сладкий мальчик?"

У себя в Instagram рэпер опубликовал ссылку на сайт "Холостяка". "Я мог бы написать, что это будет самый крутой сезон в истории проекта, но боюсь, где-то дома одиноко всплакнет Егор Крид", - съязвил Тимати.

Кстати, Анастасия Решетова заявила, что она не собирается сходиться с музыкантом после его участия в шоу. "У меня есть свои принципы и видение того, как должна существовать семья. Реалити-шоу туда не вписываются", - заявила она.

Тимати и Решетова расстались в сентябре. Причину разрыва они не назвали.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"