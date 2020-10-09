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Тимати впервые рассказал о поиске новой возлюбленной

15:53
  • пятница
  • 09 октября 2020

Между делом он уколол Егора Крида

Рэпер Тимур Юнусов, более известный как Тимати, прокомментировал свое участие в шоу "Холостяк", где ему предстоит выбрать девушку. 
Решетова раскрыла новые подробности расставания с Тимати

Судя по всему, Тимати не особо переживает из-за расставания с моделью Анастасией Решетовой, которая чуть меньше года назад родила ему сына. В скором времени рэпер выберет себе новую возлюбленную в рамках реалити-шоу. Кастинг девушек уже начался. Шоу покажут весной. 

Певец Егор Крид, который стал героем одного из предыдущих сезонов "Холостяка", пошутил, что Тимати его копирует. "Ушел из Блек Стар, записал фит с Моргенштерном и пошел на шоу Холостяк. Че дальше?! P.s. Хоть имя не забрал", - написал в соцсети Крид [орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.]. 

"Дальше нас ждет конфликт, - ответили ему Тимати. - Готов ли ты к нему, сладкий мальчик?" 

У себя в Instagram рэпер опубликовал ссылку на сайт "Холостяка". "Я мог бы написать, что это будет самый крутой сезон в истории проекта, но боюсь, где-то дома одиноко всплакнет Егор Крид", - съязвил Тимати. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от 13 (@timatiofficial)

Кстати, Анастасия Решетова заявила, что она не собирается сходиться с музыкантом после его участия в шоу. "У меня есть свои принципы и видение того, как должна существовать семья. Реалити-шоу туда не вписываются", - заявила она. 

Тимати и Решетова расстались в сентябре. Причину разрыва они не назвали.

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