Лукашенко предупредил митингующих об угрозе заражения COVID-19

Президент Белоруссии призвал протестующих не игнорировать меры безопасности

Участники уличных протестов в Белоруссии должны осознать свою ответственность перед обществом. Они подвергают себя и окружающих риску заражения коронавирусом, подчеркнул белорусский президент Александр Лукашенко.

"Надо помочь министру здравоохранения, врачам справиться с этой заразой, поберечь себя и родных. Это особенно актуально для тех, кто на пике заболеваемости игнорирует пандемийные риски и создает их, выходя на массовые уличные акции", - заявил белорусский лидер. Лукашенко отметил, что "ни в коем случае" не отговаривает кого-либо от участия в акциях. По словам президента, каждый поступает сообразно своему мышлению.

Президент Белоруссии напомнил, что мир накрывает вторая волна коронавируса – которая, считает он, усугубит социальное недовольство. Гражданам необходимо соблюдать меры профилактики, выполнять рекомендации врачей, придерживаться правил гигиены и социального дистанцирования, приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

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