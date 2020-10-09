ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лукашенко предупредил митингующих об угрозе заражения COVID-19

15:42
  • пятница
  • 09 октября 2020

Президент Белоруссии призвал протестующих не игнорировать меры безопасности

Участники уличных протестов в Белоруссии должны осознать свою ответственность перед обществом. Они подвергают себя и окружающих риску заражения коронавирусом, подчеркнул белорусский президент Александр Лукашенко.
Лукашенко: уличные протесты в стране "сдулись"

"Надо помочь министру здравоохранения, врачам справиться с этой заразой, поберечь себя и родных. Это особенно актуально для тех, кто на пике заболеваемости игнорирует пандемийные риски и создает их, выходя на массовые уличные акции", - заявил белорусский лидер. Лукашенко отметил, что "ни в коем случае" не отговаривает кого-либо от участия в акциях. По словам президента, каждый поступает сообразно своему мышлению.

Президент Белоруссии напомнил, что мир накрывает вторая волна коронавируса – которая, считает он, усугубит социальное недовольство. Гражданам необходимо соблюдать меры профилактики, выполнять рекомендации врачей, придерживаться правил гигиены и социального дистанцирования, приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Протесты в Минске
Протесты в Минске
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.