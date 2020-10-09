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Лукашенко рассказал о работе над поправками в Конституцию

16:12
  • пятница
  • 09 октября 2020

В стране готовятся к изменениям в Конституции

Белорусский президент Александр Лукашенко рассказал, что о процессе работы над поправками в Конституцию гражданам республики сообщат на Всебелорусском народном собрании.

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"Первый этап, где мы должны доложить населению о нашей работе в этом направлении, - Всебелорусское народное собрание. Уже сегодня надо подумать, как мы его будем проводить: создать, прежде всего, оргкомитет и провести выборы на Всебелорусское народное собрание, определившись с численностью, исходя из опыта", - заявил Лукашенко.

Он отметил, что этот процесс крайне важен для обсуждения конституционной реформы в стране, передает Sputnik Беларусь.

До 25 октября граждане Белоруссии могут внести свои предложения по поправкам в Конституцию. Ранее Лукашенко пообещал, что проект обновленного основного закона государства будет вынесен на общественное обсуждение перед проведением референдума.

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