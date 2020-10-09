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Освободившийся по УДО россиянин явился в полицию с крокодилом

16:31
  • пятница
  • 09 октября 2020

Он просил отпустить его друга Гошу в Сочи

Полицейским в Тарногском районе Вологодской области пришлось срочно искать зоозащитную организацию. Местный житель, недавно освободившийся из колонии по УДО, явился в участок в крокодилом, которого он назвал "другом Гошей".
В Балашихе поймали живого крокодила

Мужчина обязан регулярно отмечаться в местном отделе полиции и не имеет права менять место жительства без ведома правоохранительных органов. Однако 9 октября бывший заключенный попросил полицейскоого снять его с учета в Вологодской области – так как он собрался переезжать в Сочи.

"Когда у него спросили, зачем ему в Сочи, он пояснил, что его друг Гоша здесь мерзнет. Он открыл сумку, а в ней был живой крокодил", - рассказали ТАСС в пресс-службе ГУ МВД.

Гражданин рассказал, что приобрел крокодила где-то в Архангельской области, это его домашнее животное. В полиции отмечают, что мужчина безработный, на какие средства он хотел добираться до Сочи – неизвестно.

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