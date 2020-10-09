Освободившийся по УДО россиянин явился в полицию с крокодилом

Он просил отпустить его друга Гошу в Сочи

Полицейским в Тарногском районе Вологодской области пришлось срочно искать зоозащитную организацию. Местный житель, недавно освободившийся из колонии по УДО, явился в участок в крокодилом, которого он назвал "другом Гошей".

Мужчина обязан регулярно отмечаться в местном отделе полиции и не имеет права менять место жительства без ведома правоохранительных органов. Однако 9 октября бывший заключенный попросил полицейскоого снять его с учета в Вологодской области – так как он собрался переезжать в Сочи.

"Когда у него спросили, зачем ему в Сочи, он пояснил, что его друг Гоша здесь мерзнет. Он открыл сумку, а в ней был живой крокодил", - рассказали ТАСС в пресс-службе ГУ МВД.

Гражданин рассказал, что приобрел крокодила где-то в Архангельской области, это его домашнее животное. В полиции отмечают, что мужчина безработный, на какие средства он хотел добираться до Сочи – неизвестно.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"