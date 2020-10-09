В ООН рассказали о жертвах среди мирного населения в Карабахе

Последняя информация о конфликте

По меньшей мере 53 мирных жителя, в том числе дети, погибли, по данным ООН, в результате обострения конфликта в Нагорном Карабахе. В пятницу ракетному обстрелу снова подвергся Степанакерт. Азербайджан заявил об огне с армянской стороны. Позицию Баку максимально ясно выразил в пятницу в обращении к нации президент Ильхам Алиев. Он заявил, что Азербайджан любыми способами вернет свои земли, и дал Армении "последний шанс". Президент Армении в ответ заявил, что надеется на достижение перемирия на встрече глав МИД в Москве.

Очевидно, что без помощи международных партнёров Армения и Азербайджан за стол переговоров не сядут. Друг с другом стороны предпочитают разговаривать языком ультиматумов, выдвигая неприемлемые для противника требования. Буквально перед самым началом встречи министров иностранных дел в Москве президент Ильхам Алиев заявил, что статуса-кво по Карабаху больше не существует и он не согласен с тезисом, что Карабахский конфликт не имеет военного решения. А если глава МИД Армении на встрече скажет, что Карабах - это их территория, ни о каких переговорах дальше не может идти и речи.

"Мы даем Армении последний шанс уйти с наших территорий мирным путем. Мы всё равно вернем эти территории и восстановим свою территориальную целостность. Мы не хотим кровопролития, но хотим свои территории, и им не стоит упускать этот шанс", - заявил Алиев.

Президент Армении Саркисян в ответ заявил, что надеется достичь перемирия на переговорах в Москве. Страна считает Нагорный Карабах своей землёй и отдавать его не намерена. Однако на встрече Евразийского Межправительственного совета премьер страны Никол Пашинян заявил о готовности перейти к диалогу.

"Мы верны принципу мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта и готовы к возобновлению мирного процесса в соответствии с заявлениями, сделанными в последние несколько дней президентами и министрами дел стран - сопредседателей минской группы ОБСЕ", - отметил Пашинян.

На заседание из Москвы прилетел российский премьер-министр. В повестке дня был широкий круг тем. Впрочем, в первую очередь здесь вынуждены говорить именно о Нагорном Карабахе. Михаил Мишустин провел с коллегой из Армении закрытые двусторонние переговоры. А всех участников саммита призвал укреплять единство ЕАЭС, чтобы совместными усилиями отвечать на вызовы времени.

"Я бы хотел выразить искренние соболезнования всем родным и близким погибших и пострадавших в эти дни. Мы скорбим вместе со всеми, кто потерял своих близких в этом конфликте. Конечно, важно обеспечить немедленное прекращение боевых действий и приступить к дипломатическому урегулированию конфликта. Россия готова в этом содействовать совместно с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ", - отметил Мишустин.

Пока же стороны обвиняют друг друга в обстреле населённых пунктов. Эти кадры распространили азербайджанские журналисты: реактивные снаряды, выпущенные армией Нагорного Карабаха, разрушили часть улицы в городе Барда. Погиб мужчина, проезжающий мимо на автомобиле. В тоже время сообщается о новых обстрелах азербайджанской армией Степанакерта. В ООН заявили, что с момента обострения ситуации в Нагорном Карабахе погибли 53 мирных жителя, среди них есть дети.

"Глубокую тревогу вызывает тот факт, что в последние дни мы стали свидетелями того, как населенные пункты, как сообщается, становятся мишенью и подвергаются обстрелу из тяжелого вооружения в зоне конфликта и вокруг неё. Я напоминаю всем сторонам конфликта о необходимости выполнять свои обязательства в рамках международного гуманитарного права по защите гражданского населения и гражданской инфраструктуры", - заявила верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

Среди пострадавших в Нагорном Карабахе трое российских журналистов, которые снимали повреждённую от обстрела церковь в городе Шуши. Сейчас раненые перевезены в Ереван, состояние одного из них - Юрия Котенка - оценивается как тяжелое. Однако, по словам врачей, всем россиянам оказывается необходимая помощь на высшем уровне и их жизням ничто не угрожает.

Пётр Вершинин, Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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