Собянин обратился к москвичам по ситуации с коронавирусом

Мэр отметил, что нужно продержаться еще "несколько месяцев"

В России суточный прирост новых случаев коронавируса оказался рекордным с начала пандемии - 12 тысяч 126. Предыдущий максимум был в мае. Ухудшение статистики во многом отражает то, как в последнее время многие из нас попросту забывали о необходимости соблюдать профилактические меры, включая обязательное ношение масок в общественных местах. Глава рабочей группы Госсвета по противодействию COVID Сергей Собянин сегодня призвал граждан более ответственно отнестись к санитарным рекомендациям, чтобы продержаться ещё несколько месяцев до массовой вакцинации.

Столичные волонтёры вновь спешат на помощь. Штаб акции "Мы вместе" возобновил работу неделю назад. 200 добровольцев в день обрабатывают 60 заявок от москвичей старше 65 и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Волонтеры купят необходимые лекарства и продукты. Если нужно - погуляют с собакой и окажут другую помощь.

"Для того, чтобы включиться в акцию или обратиться за помощью, необходимо зайти на сайт мывместе.мосволонтер.рф и оставить свою заявку", - сообщила заместитель председателя комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Алиса Крюкова.

Без того, чтобы люди откликнулись, помогли сами себе и друг другу, не получится остановить распространение опасного вируса, отмечает мэр Москвы. Город принимает все необходимые решения. На время каникул школьникам заблокировали транспортные карты, чтобы дети не перемещались по городу. Кроме того, проездные не работают у лиц старше 65. Однако более 93 тысяч школьников и 33 тысячи пассажиров 65+ всё-таки пытались утром попасть в метро.

Заработал в Москве и сервис подачи сведений о сотрудниках на удаленной работе. Таких должно быть не менее 30%. Кроме того, власти, контролируют, как выполняется указ мэра Москвы.

"Конечно, люди психологически устали: устали бояться, устали соблюдать требования врачей. Всё это понятно, но нам еще надо продержаться несколько месяцев... На выходе производство массовой вакцины, которая снимет эти проблемы. Но для этого надо просто собраться и сконцентрироваться, и сделать всё возможное, чтобы избежать какого-либо коллапса. Мы даём полную информацию о том, что происходит в городе, не кривим душой, не перегибаем и ничего не замазываем. Как есть, так и есть", - отметил Собянин.

Точно также с общероссийскими данными. Статистика обновляется каждые 24 часа. За минувшие сутки зафиксировано 12 тысяч 126 новых случаев заболевания во всех регионах. Из больниц выписаны семь тысяч 92 человека. Скончался 201 пациент.

Непростая ситуация в Ростовской, Самарской, Нижегородской, Воронежской областях. Приморском крае, Республике Алтай и Башкирии. В Санкт-Петербурге в понедельник в выставочном комплексе Ленэкспо откроют временный госпиталь для лечения пациентов с коронавирусом.

На следующей неделе, сообщает центр "Вектор", должны зарегистрировать вторую российскую вакцину, ну а Минздрав призывает провести предстоящие выходные дома. Ведь сейчас от поведения каждого из нас зависит, будут ли вводиться дополнительные ограничения.

Матвей Шестаков, Полина Кастрицкая, Егор Миронов, "ТВ Центр".

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