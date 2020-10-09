Раскрыты подробности истории о жившей в шкафу девочке на Урале

Ситуация сейчас на контроле уполномоченного по правам ребёнка

Следственный комитет возбудил уголовное дело об истязании несовершеннолетнего против жительницы города Карпинск Свердловской области, которая почти полгода прятала в шкафу новорождённую дочь. Истощённого младенца госпитализировали. Предварительный осмотр выявил у девочки множество серьёзных заболеваний. Её мать временно помещена в больницу для проведения психиатрической экспертизы. Вместе с ней жили ещё двое детей - трёх и 13 лет - их передали бабушке, которая уже оформила опеку.

При взгляде на этого ребёнка невозможно сдержать слёзы. Вздутый от голода живот, рёбра, которые видны сквозь полупрозрачную кожу. Даже подгузник и тот - слишком велик для истощённого тельца.

Жуткие кадры снимали подруги горе-мамаши. Языки присутствующих заплетаются от количества выпитого алкоголя - у Юлии (так зовут мать ребёнка) была домашняя вечеринка. Как вдруг из шкафа послышался странный звук, похожий на детский плач. Гости явно не ожидали увидеть в этом доме младенца. Во время беременности женщина не обращалась к врачам. Подругам сказала, что ребёнок умер при родах.

Полгода маленькая девочка, имя которой дали старшие брат и сестра, жила в шкафу. Юлия при этом, судя по её социальным сетям, вела вполне обычный образ жизни. Семейные посиделки, застолья. В кадр то и дело попадают старшие дети: тринадцатилетний сын и трёхлетняя девочка. Дети опрятные, улыбчивые - никаких подозрений, что семья неблагополучная ни у кого не возникало. Единственное, о чём знали близкие - Юлия недавно развелась со своим мужем, с которым прожила 10 лет. Друзья уверены: именно этот факт и стал причиной такой жестокости к младшему ребёнку.

Ситуация на контроле уполномоченного по правам ребёнка. Анна Кузнецова предложила перевезти грудную девочку на лечение в Москву. Матери за истязание собственного ребёнка может грозить до семи лет лишения свободы. Пока Юлия находится в психиатрической клинике. Маленькую девочку ждёт длительная реабилитация, но одно можно сказать точно - для неё этот кошмар закончился.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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