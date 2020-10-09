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В Москве проходят переговоры по Карабаху

18:00
  • пятница
  • 09 октября 2020

Накануне президент России призвал участников конфликта прекратить военные действия

8 октября Владимир Путин выступил с заявлением, в котором призвал стороны конфликта в Нагорном Карабахе к прекращению боевых действий. Остановить огонь, как подчеркнул глава российского государства, необходимо по гуманитарным соображениям - для обмена пленными и телами погибших, передает "ТВ Центр".
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Заявление было сделано после серии телефонных переговоров Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Министров иностранных дел этих стран президент России пригласил в Москву для консультаций.

Баку и Ереван приглашение приняли. Главы МИД Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Зограб Мнацаканян находятся в Москве. Консультации проходят в пятницу в резиденции МИД России при посредничестве главы ведомства Сергея Лаврова.

Министры заняли место за круглым столом - Лавров посередине, справа и слева от него - коллеги из Баку и Еревана. Никаких вступительных слов для прессы не было. Дипломаты сразу перешли к переговорам за закрытыми дверями. На встрече обсуждается только то, что предложил президент России: возможность перемирия для обмена пленными, передачи тел погибших и решения других гуманитарных вопросов.

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