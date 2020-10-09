На Украине могут отменить пенсии

Причиной этому может стать демографическая ситуация в стране

Каждый новый начальник хуже предыдущего - эту проверенную годами народную мудрость подтвердили на неделе социологам жители Украины. Опрос показал, что начиная с развала Союза и особенно после Майдана, украинцы избирали такого президента, что тот буквально за считанные месяцы ухудшал их жизнь всеми возможными способами. Не останавливаясь до самого конца срока. Ну или свержения ради, как казалось народу, того кто придет и порядок наведет. С порядком на глазах всё хуже и хуже, и наиболее активная часть населения, по разным причинам еще не сбежавшая собирать клубнику и мыть туалеты, но имеющая опыт боевых действий, уже с нехорошим блеском в глазах приглядывается к руководству нынешнему. Нынешнее руководство в лучших традициях мечется по миру с протянутой рукой - почти нигде ничего не дают, а если и дают, то под жуткие проценты, и честно говорит, что дальше будет хуже.

Для студентов Львовского политеха эта лекция, пожалуй, самая важная в жизни. Потому как не столько про экономику, сколько про саму жизнь. Украинский премьер пединститут не оканчивал, но дал подрастающему поколению ценнейший урок: каждый сам за себя, на государство не рассчитывайте, да и вообще, пока есть силы, отползайте в сторону любого другого государства.

"Вот так будет мало работоспособных людей и вот так много пенсионеров. Соотношение будет один к двум. Чтобы содержать пенсионеров, нужно будет увеличить налоги вдвое. А чтобы платить пенсии еще больше, то еще больше увеличить. Но компании не хотят увеличения налогов. И увеличение налогов в два раза невозможно. А значит, мы не сможем платить пенсии будущим пенсионерам лет через 15. Это простая математика", - рассказал председатель правительства Украины Денис Шмыгаль.

Конечно, в студенческие годы мало кто задумывается о пенсии. Но эта простая математика, скорее всего, будет усвоена быстро. Если государство ничего не гарантирует и не обещает, то зачем вообще вступать с ним какие-либо отношения?

Особый шарм заявлению премьера придает абсолютное безразличие к нему что парламентариев, что офиса президента. Новость о том, что пенсий больше не будет, никто из официальных лиц так и не прокомментировал.

"Такое заявление от любого премьер-министра любой страны - на другой день такого премьер-министра отправляют в отставку. Какой это сигнал всему украинскому обществу? Что гривне доверять нельзя. Что через 15 лет она ничего не будет стоить и держать ее в банках нельзя. Все в матрасы или в иностранные валюты", - отметил экономист Андрей Новак.

Впрочем, игнорирование новой реальности президентом Зеленским можно понять. У него на этой неделе были более важные дела. Глава государства отправился в Великобританию. Просить денег. Дали. Кредит, примерно полтора миллиарда долларов. Но не на пенсии, а на украинский военный флот. Учитывая, что в основном он состоит катеров и надувных американских лодок, непонятно зачем такая сумма, да еще и с процентами. Потом, правда, министр иностранных дел Украины объяснил, что не против размещения в Незалежной британских десантников.

Еще 6 с половиной миллионов долларов англичане дали на поддержку населения Донбасса пострадавшего от войны и коронавируса. Но вряд ли хоть что-то дойдет до жителей подконтрольной Киеву частей Донецкой и Луганской областей.

"Пример того, как можно не выплачивать пенсии у нас уже существует на Донбассе, хочу напомнить. Украина лишила жителей неподконтрольных территорий законно заработанных пенсий. Ну, ничего. Прошло. Поэтому можно лишать пенсий и жителей подконтрольных территорий. Что, собственно, нам открыто говорит премьер. Я просто удивляюсь, что он сроки назвал 15 лет. Я думаю, что это произойдет гораздо раньше. Лет через пять-семь", - говорит журналист, политический обозреватель Ирина Гаврилова.

И многие на Украине это понимают не хуже политологов. За границей уже около 10 миллионов человек на заработках, и возвращаться не собираются. Журналисты попросили киевлян прокомментировать заявление своего премьера. Оказалось, что никто не удивлен, и даже особо не возмущен.

Стран, в которых пенсию не платят вовсе, в мире можно пересчитать по пальцам. И многие хотели бы выйти из этого не самого престижного "клуба". Украина же, напротив, готовится в него вступить, а иначе рассчитывать на западную поддержку не придется.

Сегодня на Украине 11 миллионов пенсионеров. А работающих, по разным оценкам, от 7 до 11 миллионов человек. То есть даже, по самым оптимистичным раскладам, соотношение один к одному.

"Добрались до пенсий. Потому что, что это такое - 11 миллионов живет людей, которые по понятиям наших партнеров, наверное, а тем более нашего правительства не имеют права, они же ничего не производят, зачем им платить? Не надо платить. Уже сегодня на Украине пенсия не является пенсией. Я хочу, чтобы все это поняли. Это социальная помощь, которая не дает людям только умереть и все. Жить на эту пенсию нельзя. А теперь собираются забрать и это", - отметил сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович.

Впрочем, это вполне укладывается в рамки экономической логики. Платить пенсии за счет пенсионного фонда нет возможности уже сейчас. Более 200 миллиардов добавляют из федерального бюджета. А он тоже скудеет.

"Представим себе, если в сфере бизнеса руководитель компании говорит акционерам: вы знаете, через три года мы не будем вам платить дивиденды, просто вот так. Что будут делать акционеры? Граждане - это же те же самые акционеры в государстве. Поэтому такое заявление премьер-министра, оно на самом деле дизмотивирует, например, даже сейчас, платить налоги", - рассуждает политолог Алексей Якубин.

Тем более, непонятно, за что и на что платить. Всемирный банк все настойчивее напоминает Киеву: "Незалежная" земля Украине больше не принадлежит, и пора бы начать исполнять закон о продаже участков, принятый властями. А депутаты Евросоюза в письме главе "Слуги народа" Арахамии прямым текстом заявляют: финансовой помощи при нынешней коррупции не будет. А значит, не будет и самого бюджета.

Александр Огородников, "В Центре событий", "ТВ Центр".

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