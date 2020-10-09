Султан Эрдоган: как Турция пытается возродить Османскую империю

Эксперты объяснили, зачем президент Турции проводит агрессивную внешнюю политику

Киргизия, Карабах, Сирия, Ливия – и за всем плохим, что происходит в этих странах, по твердому убеждению многих экспертов, стоит султан Эрдоган. Глава Турции не просто не оставил свою идею о возрождении Османской империи – он её упорно претворяет в жизнь.

"Лавры султана Сулеймана Великолепного, воздвигнувшего монументальные стены старого города в Иерусалиме, явно не дают покоя султану Эрдогану" – иронизирует европейская пресса. Османы, действительно, господствовали над городом четыре века с 1517 по 1917 и вот теперь, посчитал турецкий президент, видимо, самое время напомнить.

"В этом городе, который нам пришлось покинуть в слезах во время Первой мировой войны, до сих пор можно встретить следы османского сопротивления. Иерусалим — это наш город!" – заявил он.

И таких вот "наших" - по терминологии Эрдогана, городов, регионов и даже целых стран - в последнее время стало слишком уж много, констатируют эксперты. Ну а премьер-министр Армении, что неудивительно, тут же призвал мировое сообщество жестко отреагировать на позицию Турции в Карабахском конфликте, иначе будет поздно.

"Я ожидаю четкой позиции. Если международное сообщество неверно оценит геополитическое значение этой ситуации, Европе следует ожидать Турцию возле Вены", - заявил Никол Пашинян.

Сами турки так далеко на северо-запад пока не засматриваются. Некая гуляющая по интернету карта современного турецкого влияния, точнее турецких амбиций - от Эгейского Моря до Каспия. Турки хотели бы контролировать часть Болгарии, Азербайджан, некоторые регионы Армении, Грузию, Сирию, Ливию, Ирак и весь Кипр.

А вот как дела обстоят уже сейчас. На севере Ирака Турция проводит военную компанию. В Азербайджане главенствует концепция - "два государства - один народ". Турция усиливает свое влияние в Грузинской Аджарии. Воюет с курдами в сирийском Идлибе. Покровительствует разным вооруженным группам и грозит начать новую военную операцию. В Ливии Эрдоган поддерживает правительство, заседающее в Триполи. Анкара фактически оккупировала Северный Кипр, а на этой неделе президент Эрдоган объявил об открытии туристического квартала Вароша города Фамагусты. Он был закрыт почти полвека и по решению Совбеза ООН может быть заселен только первоначальными жителями. Однако, этот факт турецких чиновников ничуть не смущает. Наоборот, "под руководством Эрдогана, Анкара стала субъектом на международной арене" – заявляет министр обороны Турции. Без ее участия нельзя решить ни один вопрос на Ближнем Востоке, Кавказе, в Средиземноморье, на Балканах и в Эгейском море.

"На сегодняшний день империи понимаются уже не как административно- территориальное образование, то есть не как земля, над которой развивается флаг, а как культурный и экономический союз, и Турция при всех сложностях и проблемах, которые у нее присутствуют, уже сейчас смогла частично воссоздать свою империю", - рассуждает замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман.

Во всяком случае, в это свято верит сам турецкий президент, проводя агрессивную внешнюю политику для решения проблем внутренних, объясняют эксперты.

"Эрдоган, педалируя вот эти реваншистские имперские настроения, на самом деле использует их для того, чтобы сохранять свою власть. Для него экспансия, постоянные международные конфликты, создание атмосферы некой угрозы для безопасности Турции является залогом сохранения поста президента. До сих пор в Турции очень сильна республиканская народная партия. Это партия так называемых "Кемалистов" - продолжателей дела Кемаля Ататюрка, которые также, как Эрдоган, являются турецкими националистами, но они против исламизации. Они за то, чтобы Турция интегрировалась в западное либерально - демократическое сообщество", - говорит Павел Фельдман.

Но, в отличие от Ататюрка, - создателя светского государства - Эрдоган сторонник исламизации. Так, например, Храм Святой Софии превращен в мечеть. Ту же участь предрекают Монастырю Хора в Стамбуле. Все это, несмотря на призывы не только духовенства, но и светских властей со всего мира оставить все как есть.

"Эрдоган сегодня не нравится никому. Нет такого государства, которое искренне ему сочувствовало и симпатизировало. Другой вопрос, что вот этот Эрдоган - агрессивный, непредсказуемый и опасный - очень многих устраивает как оружие против их геополитических противников. Например, США не против использовать Эрдогана против России, или против ЕС как своего экономического конкурента. Германия использует его в своих интересах для возвеличивания Ангелы Меркель как ведущего европейского политика, способного держать Эрдогана в узде", - рассуждает Фельдман.

Только вот получается с точностью до наоборот. Фактически противоречия внутри НАТО "развязали" руки Эрдогану. Членство в ЕС больше не является для Турции заветной "путеводной звездой", что называется "перегорели", да и с Западом похоже, Турции не по пути, смотрит она все больше в сторону Востока.

"Логика намерений известна и теория о восстановлении или идеология восстановления Османской империи существует. К чему она приведет, это отдельный разговор, но я могу сказать, что все постсоветские годы именно Анкара создавала "Союз тюркских народов". Пантуранизм этот - выйти на тюркские народы бывшего Советского союза и так далее, этот план представляется более реальным", - рассказал политолог, востоковед Каринэ Геворгян.

Пантуранизм – не просто слова. Идея вернуться к общим корням – воссоздать зону глобального влияния во главе с Турцией - прямо у наших границ. А вот это уже повод задуматься. Турция – наш партнер в регионе. Совместные энергетические проекты, торговля, военно-техническое сотрудничество - все это, конечно, хорошо, но есть и стратегические интересы и тут, увы, не все так "гладко".

"Наши геополитические и геостратегические задачи не совпадают от слова совсем. Мы видим это и по Сирии, и по Ливии, и по другим регионам. И об этом громко говорят и российские эксперты, а иногда и политики. В клинч у нас входят очень хорошие вроде бы экономические отношения и, в общем-то, по большому счету, абсолютно разные геостратегические интересы. Да, есть какие-то отдельные вопросы, по которым мы можем сотрудничать. Это большая страна и, несмотря на все ее трудности, с большими ресурсами", - говорит Каринэ Геворгян.

А значит, и сотрудничать нашим странам на взаимовыгодных условиях, безусловно, нужно, а вот политическую слабость проявлять нельзя. Во время последней встречи Путина и Эрдогана в Кремле на турецкую делегацию взирала статуя Екатерины Великой, отвоевавшей Крым и 11 раза победившей Османскую империю. Беседовали лидеры под часами с весьма символичным названием "Переход через Балканы". В Кремле все это назвали простым совпадением. Однако турки, как и любой восточный народ, внимательны к деталям и прекрасно знают когда, а главное кто остужал пыл османских султанов.

Матвей Шестаков, "В Центре событий", "ТВ Центр".

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