Вторая волна: Европа ужесточает ограничения из-за COVID-19

Где самая тяжелая ситуация?

Мир все глубже погружается в коронавирусный кризис. В Чехии третий день подряд фиксируют рекорды по заражению коронавирусом. Страна уходит в частичный локдаун. Премьер Польши объявил о введении масочного режима. Почти 30 городов Европы и Азии, в их числе семь столиц, а также 11 штатов США ограничили работу баров и ночных клубов. Французские медики второй день подряд фиксируют более 18 тысяч новых случаев заражения, в Бразилии за сутки - 27 тысяч.

Терапевт Иван Венжинович из Почаева в этой больнице лечил коронавирусных пациентов. Он умер от двухсторонней пневмонии. И стал уже 132-ой жертвой эпидемии из числа украинских медработников. Вдова Ивана Венжиновича Ирина, которая работает в этой же больнице, даже не получит компенсацию за смерть мужа, ведь его тест почему-то оказался отрицательным. Случаи, когда ковид у заболевших медиков не находят, не единичные. Такое отношение вкупе с низкими зарплатами вынуждает врачей увольняться.

Украинские медики призывают к всеобщему карантину, потому что система здравоохранения просто не справляется с ситуацией. В Европе тем временем повторно вводят ограничения. Норвегия ввела обязательный карантин для большинства европейцев, которые прилетают в страну. Во Франции за сутки 18 тысяч новых случаев. В Брюсселе закрывают рестораны и кафе. Бельгийцам теперь нельзя собираться больше трех. В стране зафиксировали уже более 10 тысяч смертей от Ковид-19 при общем количестве заболевших в 137 тысяч. Немецкий Минздрав фиксирует постоянный рост числа больных с начала сентября. Уже по четыре тысячи в сутки. Причем, по сравнению с первой волной, среди пациентов намного больше молодежи.

Министр здравоохранения Германии при этом считает, что его ведомство контролирует ситуацию. Однако Йенс Шпан сетует на открытые границы внутри Европы. Немецкие врачи все чаще фиксируют завозные случаи коронавируса. Чиновник призывает немцев проявлять коллективную сознательность и по возможности отменить поездки даже внутри страны.

Ковид испытывает на прочность и 47 с половиной миллионов испанцев. Заболевших уже 835 тысяч. Эпидемия – даже на повестке межправительственных переговоров. На встрече с алжирским коллегой испанский премьер вынужден рассказывать журналистам о борьбе с коронавирусом.

Авиационная отрасль Великобритании, похоже, борьбу с коронавирусом уже проиграла. Сегодня из Хитроу в последний полет отправился "Боинг-747". До пандемии у British Airways был 31 гигантский авиалайнер. Теперь от них пришлось отказаться. Под проливным дождем "королеву небес", так называют 747-ую модель, провожали сотрудники аэропорта.

В самой Британии уже 17 с половиной тысяч заболевших за сутки. Смертность от вируса превысила 7,5 процентов. Не исключено, что отчасти в такой статистике виноват климат. Британские ученые пришли к выводу, что нехватка витамина D в организме повышает риск заражения Ковид-19. Впрочем, в Израиле недостатка солнечных лучей нет, а заболеваемость также растет. В Хайфе открыли самый большой на Ближнем Востоке коронавирусный госпиталь – на 700 коек. В соседней Иордании ввели комендантский час, а в Италии режим ЧС продлили сразу до февраля, дневной прирост заболевших превысил весенние показатели. За отсутствие масок на итальянских улицах штрафуют на тысячу евро. В греческих Афинах отменили все массовые мероприятия, даже на открытом воздухе. Завсегдатаи ирландских пабов снова вынуждены сидеть дома – общепит готовит и разливает только на вынос. В некоторых районах Нью-Йорка полная изоляция – выход на улицу только по уважительной, а главное – обоснованной причине. Занятия в школах отменили. Это решение вызвало неожиданную реакцию некоторых родителей – недовольные вышли на митинги.

Впрочем, большинство простых американцев не горят желанием тратиться на лечение от ковида, учитывая высокие больничные расценки. Obamacare Трамп отменил. А заболевших уже почти 7 миллионов 600 тысяч и первое место в мировом антирейтинге. Гораздо больше, чем в менее богатой, но зато куда более населенной Индии. Вообще же, по данным ВОЗ, на неделе побит суточный рекорд заболеваемости – почти 340 тысяч случаев коронавируса по всему миру. И теперь уже никто не поручится, что даже этот рекорд сможет устоять. Единственная страна, которую вторая волна эпидемии обходит стороной – это Китай. Например, 7 октября в Поднебесной коронавирусом заразились всего 7 человек. Объясняется это просто – в КНР по-прежнему действуют противоковидные ограничения. Всех, кого можно, отправили на удаленную работу, а в общественные места пускают только после измерения температуры и записи личных данных. Похоже, что дисциплина в отдельно взятой стране все же победила Ковид.

Денис Большаков, "В Центре событий", "ТВ Центр".

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