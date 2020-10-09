"День друзей Москвы" пройдет 11 октября в формате ток-шоу

Ведущим выступит Андрей Малахов

В воскресенье, 11 октября, пройдет "День Друзей Москвы". Ведущий мероприятия – российский журналист Андрей Малахов.

Телемост в формате ток-шоу соберет участников из десяти стран: США, Франции, Словении, Испании, Белоруссии, Абхазии, Армении, Аргентины, Германии, Сербии.

Будут обсуждаться сохранение русского языка за рубежом, поддержка "Бессмертного полка" и ветеранов, проживающих за рубежом, популяризация молодежных форумов, сохранение культурного наследия.

Ознакомиться с информацией о трансляции можно на сайте: friendsofmoscow.ru.

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