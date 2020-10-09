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Алиев заявил о "последнем шансе" для Армении в вопросе Карабаха

17:14
  • пятница
  • 09 октября 2020

Президент Азербайджана не считает, что конфликт не имеет военного решения

Азербайджан любыми способами вернет свои земли. Баку хочет сделать это мирным путем и дает Армении "последний шанс", заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев.
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По словам лидера Азербайджана, Армения должна принять базовые принципы карабахского урегулирования и оставить захваченные территории Азербайджана. Алиев не согласен с тем, что конфликт не имеет военного решения.

Заявление прозвучало в то время, как главы МИД России, Армении и Азербайджана проводят переговоры в Москве. Алиев отметил, что эта встреча внесет ясность во многие вопросы.

Тем временем Минобороны Армении сообщило о новом ракетном ударе по Нагорному Карабаху. По данным ведомства, ракетный удар нанесен по столице непризнанной республики Степанакерту.

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