Отделение "Почты России" оштрафуют за нарушение антиковидных мер

За выявленные нарушения предусмотрена административная ответственность

Почтовое отделение на Смоленской улице в ЦАО оштрафуют за нарушение мер профилактики коронавирусной инфекции.

В частности, специалисты выявили там отсутствие кожных антисептиков при входе, отсутствие достаточного запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений, а также несоблюдение социального дистанцирования.

За выявленные нарушения предусмотрен штраф до 500 тысяч рублей, сообщила главный специалист территориального отдела управления Роспотребнадзора по Москве в ЦАО Виктория Ермакова.

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