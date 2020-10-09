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Отделение "Почты России" оштрафуют за нарушение антиковидных мер

17:05
  • пятница
  • 09 октября 2020

За выявленные нарушения предусмотрена административная ответственность

Почтовое отделение на Смоленской улице в ЦАО оштрафуют за нарушение мер профилактики коронавирусной инфекции.

В частности, специалисты выявили там отсутствие кожных антисептиков при входе, отсутствие достаточного запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений, а также несоблюдение социального дистанцирования.

За выявленные нарушения предусмотрен штраф до 500 тысяч рублей, сообщила главный специалист территориального отдела управления Роспотребнадзора по Москве в ЦАО Виктория Ермакова.

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