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Три десятка человек пострадали от утечки хлора на заводе в Венгрии

17:51
  • пятница
  • 09 октября 2020

Жителям города Дунафельдвар рекомендуют не выходить на улицу

Власти города Дунафельдвар в Венгрии рекомендовали школам не выводить детей на улицу, а жителям - не открывать окна. На предприятии компании Pannonia Bio, занимающейся биопереработкой, произошла утечка хлора.
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По предварительным данным, пострадали в результате аварии 28 человек. Как сообщили экстренные службы,  13 сотрудников получили серьезные травмы, у них отмечались проблемы с дыханием. У 15 человек зафиксированы признаки отравления, несколько пострадавших госпитализированы.

Предприятие Pannonia Bio считается крупнейшим заводом по производству биоэтанола в Европе. Компания также производит из кукурузы масло и корм для животных. После аварии производство приостановлено, причины инцидента устанавливаются, передает РИА Новости.

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