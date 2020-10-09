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Пожар на складе боеприпасов под Рязанью полностью ликвидирован

18:12
  • пятница
  • 09 октября 2020

Военные восстанавливают инфраструктуру

Пожарные полностью ликвидировали очаги возгорания на складе боеприпасов под Рязанью. Как сообщил замминистра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков, военные приступили к восстановлению жилых и административных зданий в военном городке.
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"По результатам проведенной на территории арсенала разведки сегодня мы констатируем факт, что пожар на нем не только локализован, а полностью ликвидированы все очаги возгорания", - заявил Булгаков журналистам.

Причиной пожара на складе боеприпасов в Рязанской области, предположительно, стало возгорание сухой травы. Хранилище снарядов загорелось 7 октября, пожар сопровождался взрывами. Спасатели эвакуировали жителей 14 населенных пунктов в радиусе пяти километров – всего более 2 300 человек. Был введен режим ЧС, который власти области отменили после сообщений о ликвидации возгорания, передает ТАСС.

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