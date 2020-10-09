Пожар на складе боеприпасов под Рязанью полностью ликвидирован

Военные восстанавливают инфраструктуру

Пожарные полностью ликвидировали очаги возгорания на складе боеприпасов под Рязанью. Как сообщил замминистра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков, военные приступили к восстановлению жилых и административных зданий в военном городке.

"По результатам проведенной на территории арсенала разведки сегодня мы констатируем факт, что пожар на нем не только локализован, а полностью ликвидированы все очаги возгорания", - заявил Булгаков журналистам.

Причиной пожара на складе боеприпасов в Рязанской области, предположительно, стало возгорание сухой травы. Хранилище снарядов загорелось 7 октября, пожар сопровождался взрывами. Спасатели эвакуировали жителей 14 населенных пунктов в радиусе пяти километров – всего более 2 300 человек. Был введен режим ЧС, который власти области отменили после сообщений о ликвидации возгорания, передает ТАСС.

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