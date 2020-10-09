Собянин назвал закрытие предприятий "последней мерой" в борьбе с COVID-19

Жизнь и здоровье людей – на первом месте

Мэр Москвы назвал закрытие предприятий последней мерой, которую планируют предпринять столичные власти в борьбе с коронавирусом. Сергей Собянин подчеркнул, что жизнь и здоровье людей – на первом месте.

"Любое решение в таких ситуациях - оно многофакторное. Это и психологическая, социальная, экономическая, медицинская составляющая, и так далее... Конечно, на первом месте стоит жизнь и здоровье людей - как обеспечить, чтобы как можно меньше москвичей пострадало и умерло. Это самый важный фактор", - заявил столичный градоначальник в интервью Первому каналу.

По словам Собянина, второй фактор - это экономика. Надо сохранить рабочие места, заработную плату, развитие города. Мэр подчеркнул, что этот фактор влияет на социальное и психологическое здоровье людей и их благосостояние. Поэтому власти Москвы не хотят ничего закрывать. С точки зрения экономики, это самый последний шаг, заключил Собянин.

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