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Собянин назвал закрытие предприятий "последней мерой" в борьбе с COVID-19

19:01
  • пятница
  • 09 октября 2020

Жизнь и здоровье людей – на первом месте

Мэр Москвы назвал закрытие предприятий последней мерой, которую планируют предпринять столичные власти в борьбе с коронавирусом. Сергей Собянин подчеркнул, что жизнь и здоровье людей – на первом месте.
Собянин обратился к москвичам по ситуации с коронавирусом

"Любое решение в таких ситуациях - оно многофакторное. Это и психологическая, социальная, экономическая, медицинская составляющая, и так далее... Конечно, на первом месте стоит жизнь и здоровье людей - как обеспечить, чтобы как можно меньше москвичей пострадало и умерло. Это самый важный фактор", - заявил столичный градоначальник в интервью Первому каналу.

По словам Собянина, второй фактор - это экономика. Надо сохранить рабочие места, заработную плату, развитие города. Мэр подчеркнул, что этот фактор влияет на социальное и психологическое здоровье людей и их благосостояние. Поэтому власти Москвы не хотят ничего закрывать. С точки зрения экономики, это самый последний шаг, заключил Собянин.

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