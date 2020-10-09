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Собянин подвел итоги недели по распространению COVID-19

19:23
  • пятница
  • 09 октября 2020

Мэр объявил следующую неделю решающей в борьбе с коронавирусом

Сергей Собянин призвал жителей столицы обеспечить строгое выполнение введенных из-за коронавируса ограничений. В своем блоге мэр Москвы подчеркнул, что только в этом случае появится шанс добиться снижения заболеваемости коронавирусом. Следующая неделя, по словам градоначальника, станет решающей.
Собянин назвал закрытие предприятий "последней мерой" в борьбе с COVID-19

Прошедшая неделя, к сожалению, не принесла заметных улучшений ситуации с заболеваемостью COVID-19, отметил Собянин.

"Количество вновь выявленных случаев заражения стабильно превышает 3000 в день. Сегодня – 3701. Выросло количество госпитализаций – до 900-1000 человек ежедневно. Мы открыли резервные госпитали в Сокольниках и Крылатском. Вероятно, вскоре придется принимать решение о расконсервировании госпиталей на ВДНХ и Каширском шоссе", - написал мэр Москвы в своем блоге.

Собянин признал, что двухнедельные школьные каникулы, переход сотрудников компаний на удаленку и домашний режим для пожилых москвичей повлияли на количество пассажиров в общественном транспорте. Загрузка метро снизилась на 800 тысяч пассажиров, наземного транспорта – на 400 тысяч в день. Снижение составило лишь 10-11% по сравнению с концом сентября – по словам мэра Москвы, этого явно недостаточно.

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