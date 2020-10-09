Бизнес-центр в ЦАО могут оштрафовать за нарушения антиковидных мер

Там не соблюдались требования социального дистанцирования

Бизнес-центру "Виктория Плаза" на Бауманской улице грозит штраф за нарушение антиковидных мер. В частности, там нарушался перчаточно-масочный режим и отсутствовала разметка.

Кроме того, как сообщил заместитель начальника Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы Евгений Елшин, в БЦ не соблюдались требования социального дистанцирования.

За данные нарушения предусмотрен крупный штраф.

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