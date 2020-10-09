ТК "Тройка" в Москве оштрафуют за нарушения масочного режима

Кроме того, в ТЦ были нарушены правила разметки

В пятницу был проведен рейд в торгово-досуговом комплексе "Тройка", который расположен на Верхней Красносельской улице в Москве. Были выявлены нарушения среди посетителей ТЦ, которые находились там без масок и перчаток.

"Также, частично, были нарушены правила разметки", - сообщила главный инспектор объединения административно-технических инспекций Москвы Алина Бочарова.

За данные нарушения юридическому лицу положен штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей.

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