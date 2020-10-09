ВОЗ зафиксировала очередной антирекорд роста заболеваемости COVID-19

Самое серьезное положение - в Индии

Всемирная организация здравоохранения второй день подряд фиксирует антирекорды по росту заболеваемости коронавирусом в мире. По данным ВОЗ, число новых случаев заражения COVID-19 за сутки составило 350 766.

Как сообщается на сайте организации, наибольший прирост случаев заражения коронавирусом зарегистрирован в Индии - 70 496 случаев. Следом идут США, где выявлено 52 458 новых заболевших.

Предыдущий антирекорд был зафиксирован 8 октября. Тогда организация насчитала 338 779 выявленных случая COVID-19 за сутки. Общее число заразившихся коронавирусом за время пандемии в мире достигло 36,3 миллиона, жертвами инфекции стали более 1 миллиона человек.

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