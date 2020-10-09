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Бронетехника стягивается к столице Киргизии

20:37
  • пятница
  • 09 октября 2020

В Бишкеке введено чрезвычайное положение

Военная техника стягивается к столице Киргизии. Очевидцы сообщают о колоннах бронетранспортеров и грузовиков с солдатами, они направляются в сторону Бишкека. Видео с въезжающей в город бронетехникой опубликованы в соцсетях.
Режим чрезвычайного положения объявлен в Бишкеке

9 октября президент Киргизии подписал указ о чрезвычайном положении в Бишкеке. Начальнику Генштаба поручено навести порядок в киргизской столице, где продолжаются массовые волнения и стычки сторонников разных групп оппозиции.

ЧП подразумевает ввод в столицу войск, военной техники и установку блокпостов. Утвердить указ президента  Сооронбая Жээнбекова должен парламент. Однако, если собрать депутатов на заседание не удастся, закон вступит в силу автоматически. Он начнет действовать с 10 октября.

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