Переговоры по Карабаху в Москве длятся более 5 часов

Делегация Азербайджана на некоторое время покидала Дом приемов МИД

Более пяти часов продолжаются консультации по ситуации вокруг Нагорного Карабаха в Москве. Главы МИД России, Армении и Азербайджана начали встречу без вступительных слов, она проходит в закрытом для прессы режиме.

В переговорах была пауза. Примерно в середине встречи Дом приемов МИД покинул кортеж с азербайджанским флагом, однако он вернулся спустя некоторое время, передает телеканал "Россия 24".

Пресс-служба Кремля сообщила 8 октября, что на переговорах предполагается обсудить возможность гуманитарного перемирия для обмена пленными и телами погибших во время боев в Нагорном Карабахе. 9 октября главы МИД Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов прибыли в Москву по приглашению президента России Владимира Путина.

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