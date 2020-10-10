В России побит рекорд суточного прироста больных COVID-19

Наблюдается рост заболеваемости

За сутки в России зафиксировано 12 846 случаев заражения коронавирусом, с начала пандемии выявлено 1 285 084 человека с COVID-19. В Москве зарегистрировано 4 105 больных, всего в столице выявлено 325 917 инфицированных.

Самое большое число больных в России было зафиксировано накануне, 9 октября – 12 126 человек. До этого максимум с начала пандемии был зарегистрирован 11 мая, в тот день было выявлено 11 656 человек с коронавирусом.

Минздрав призвал россиян провести наступившие выходные дома и без лишней необходимости не выходить на улицу. Медики предупреждают, что ограничение контактов, соблюдение социальной дистанции, правил гигиены и использование масок – самые эффективные методы контроля заболеваемости коронавирусом.

В Кремле тоже обратили внимание на рост заболеваемости в регионах. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сделал акцент на том, что нынешняя статистика по коронавирусу является поводом для серьёзной обеспокоенности. Он призвал всех граждан мобилизоваться и соблюдать санитарный режим.

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