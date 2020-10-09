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Столичные власти не планируют закрывать магазины и бары из-за коронавируса

21:14
  • пятница
  • 09 октября 2020

Нет таких планов и в отношении ночных клубов

Власти Москвы закрыли за последние дни около 170 предприятий торговли. Они нарушали масочно-перчаточный режим, что вовсе не способствует борьбе с распространением коронавирусной инфекции, заявил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
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"На этой неделе было выявлено более 20 таких серьезных нарушений. Предприятия торговли и не только были закрыты. На сегодняшний день имеем порядка 170 предприятий торговли, деятельность которых была приостановлена за последнее время", - сказал Немерюк в эфире телеканала "Россия-24".

В то же время, сообщил руководитель департамента, столичные власти не планируют закрывать непродовольственные магазины из-за ситуации с COVID-19. Не идет речи и о закрытии баров, караоке и ночных клубов.

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