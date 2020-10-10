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В Москве вылечились от коронавируса ещё 1306 человек

10:00
  • суббота
  • 10 октября 2020

Врачи снова работают в авральном режиме

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 1 306 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 260 433.
Собянин обратился к москвичам по ситуации с коронавирусом

За последнюю неделю в Москве на 14% увеличилось количество госпитализаций пациентов с коронавирусом. Каждый день попадают в больницы более тысячи человек. Число новых случаев каждый день прибавляется более чем на три тысячи.  Детей среди заболевших мало – около 10,6%. Основную часть выявленных инфицированных составляют люди в возрасте от 18 до 45 лет.

По данным на 9 октября, в России диагноз COVID-19 поставлен 1 272 238 пациентам, умерли с начала пандемии 22 257 человек. В Москве больных зарегистрировано более 320 тысяч, в мире более 36 миллионов человек инфицированы коронавирусом, умерло около 1,1 миллиона человек.

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