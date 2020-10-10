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Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 37 миллионов

21:03
  • суббота
  • 10 октября 2020

Пандемия набирает обороты

Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло психологическую отметку в 37 миллионов, скончались от осложнений болезни около 1,1 миллиона человек. Прирост заболевших на этой неделе, как и на прошлой, составил более двух миллионов.
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По данным американского Университета Джона Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, США по-прежнему на первом месте по числу заболевших – 7,6 миллиона человек, там умерло от осложнений болезни более 214 тысяч.

На втором месте находится Индия, там количество заразившихся приближается к семи миллионам, третью строчку занимает Бразилия с более чем пятью миллионами инфицированных. Россия находится на четвёртом месте: в нашей стране с начала пандемии выявлено около 1,3 миллиона заболевших. Меньше всего больных зарегистрировано в Гренаде (24 человека), Лаосе (23 заболевших), в Сент-Китс и Невисе (19 больных).

На этой неделе в нескольких европейских странах суточный прирост заболевших побил рекорды весны. В связи с этим власти предпринимают беспрецедентные меры: вводится тотальный масочный режим, закрываются рестораны и развлекательные учреждения, ужесточаются штрафные санкции за нарушения санитарного законодательства. Аналогичные меры частично действуют и в России.

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