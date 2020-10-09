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Сильный пожар вспыхнул в жилом квартале Бейрута

21:56
  • пятница
  • 09 октября 2020

Возгоранию предшествовал взрыв

Мощный взрыв раздался в ночь на субботу в одном из жилых кварталов ливанской столицы. Вспыхнул сильный пожар, есть пострадавшие.
Пожар в порту Бейрута тушат военные вертолеты

Как сообщили очевидцы, в западном районе Бейрута Тарик-эль-Джедида взорвался резервуар с мазутом. С огнем борются прибывшие на место пожарные. По предварительным данным, есть пострадавшие, им оказывают помощь медработники из Ливанского общества Красного Креста.

Людей из ближайших к месту взрыва домов срочно эвакуируют. Жителям помогают военнослужащие ливанской армии и волонтеры гражданской обороны, передает ТАСС.

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