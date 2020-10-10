Баку и Ереван договорились о прекращении огня

Переговоры в Москве продолжались 10 часов

В Нагорном Карабахе вступило в силу перемирие, о котором Армения и Азербайджан договорились в Москве. Встреча состоялась по приглашению Владимира Путина и прошла при посредничестве нашей страны. Информация о ситуации на линии соприкосновения приходит противоречивая. В Баку утверждают, что до утра шли бои. Другие источники говорят о затишье, сообщает "ТВ Центр".

Сергей Лавров, Джейхун Байрамов и Зограб Мнацаканян провели за столом переговоров более десяти часов и завершили их уже глубоко за полночь. Всё это время - никакой информации. В распоряжении журналистов лишь 15 секунд протокольной съемки, когда министры ещё только рассаживались на свои места. Никто из них в это время не произнёс ни слова. Но одну деталь отметили сразу - главы армянского и азербайджанского МИД не пожали друг другу руки. Случилось ли это после переговоров, не известно. Но их результат однозначно внушает оптимизм. В три часа ночи общее заявление министров по итогам консультаций зачитал Сергей Лавров.

1. Объявляется о прекращении огня с 12 часов 00 минут 10 октября в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями Международного комитета Красного Креста. 2. Конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно. 3. Азербайджанская Республика и Республика Армения при посредничестве сопредседателей Минской Группы ОБСЕ на основе базовых принципов урегулирования приступают к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования. 4. Стороны подтверждают неизменность формата переговорного процесса.

Важно отметить - это не краткосрочное перемирие, которое можно было бы рассматривать лишь как передышку или перегруппировку сил. Это первый этап последующего диалога Баку и Еревана при участии ОБСЕ. Приверженность такому формату и в целом положительную оценку переговорам озвучил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.

"В течение довольно долгих переговоров мы смогли зафиксировать, что нам необходимо прекратить огонь, прекратить это варварство, эту войну, закрепить и упрочить паузу, и лишь потом говорить о мирном процессе. А также подтвердить, что сопредседательство Минской группы остаётся тем единственным форматом, который является международно признанной платформой для переговоров и мирного процесса", - заявил глава армянского МИДа.

Главы армянского и азербайджанского внешнеполитических ведомств прибыли для консультаций по приглашению Владимира Путина. Спокойной обстановку вокруг визита не назовёшь. Пока в Москве шли переговоры, Ереван и Баку торпедировали друг друга острыми заявлениями, накаляя и без того высокий градус противостояния. Ильхам Алиев обратился к нации и заявил, что Баку даёт Еревану последний шанс решить карабахскую проблему мирным путём. Он также отметил, что статус-кво в Нагорном Карабахе больше не существует, как и линии соприкосновения, которую, по его словам, азербайджанские войска прорвали.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

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