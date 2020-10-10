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В Бишкек вошла военная техника

11:21
  • суббота
  • 10 октября 2020

В городе действует режим чрезвычайного положения

В Бишкеке, где введён режим чрезвычайного положения, эта ночь прошла спокойно. Погромов и случаев мародёрства не зафиксировано, сообщили в ГУВД республики.
Режим чрезвычайного положения объявлен в Бишкеке

К столице стянута военная техника. Одна из колонн направилась к резиденции главы государства. Там сегодня пройдёт заседание парламента, на котором планируется утвердить кандидатуру премьер-министра.

Здание, где работали депутаты, разгромлено протестующими. 9 оетября в Бишкеке вспыхнули столкновения между сторонниками разных кандидатов на пост главы кабмина. Другая потасовка произошла между теми, кто поддерживает бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и выступает против него.

Атамбаев спешно покинул место конфликта, при этом его автомобиль был обстрелян. Политик не пострадал. В этих же беспорядках тяжёлую травму получил лидер одной из оппозиционных партий. Ранены ещё несколько человек, сообщает "ТВ Центр".

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