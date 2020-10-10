В мире резко растёт число заразившихся коронавирусом

Ситуация очень сложная

Число новых случаев коронавируса в мире бьёт рекорд второй день подряд. За минувшие сутки заболели еще 350 тысяч человек, об этом свидетельствуют данные ВОЗ. В Испании– почти 13 тысяч новых случаев. Из них три тысячи – в Мадриде и окрестностях. Там накануне, 9 октября ввели чрезвычайное положение. Выходить на улицу без крайней необходимости теперь запрещено.

Во Франции сразу несколько городов - Лилль, Гренобль, Лион и Сент-Этьен - объявили зонами максимальной опасности. Школьников и студентов отправили на удалёнку и закрыли рестораны. Кинотеатры, музеи и театры продолжают работу, но должны соблюдать жёсткие санитарные требования, сообщает "ТВ Центр".

В Южной Корее человека отправили в тюрьму на полгода за то, что он, заразившись коронавирусом, солгал властям о своих контактах. Из-за этого заболели около 80 человек.

Больше всего заболевших по-прежнему в Соединенных Штатах. С начала пандемии там зафиксировано почти 7 700 000 тысяч случаев. Умерли от осложнений болезни 213 тысяч человек.

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