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В регионах начались рейды по проверке масочного режима

11:40
  • суббота
  • 10 октября 2020

Граждан просят соблюдать санитарные нормы

Рост числа заболевших коронавирусом в российских регионах вынуждает усиливать контроль за выполнением ограничительных мер. По всей стране проходят рейды: проверяют, как граждане соблюдают масочный режим. Чтобы замедлить распространение инфекции, школьников и работников предприятий отправили на удалёнку. Людям старше 65 лет рекомендуют оставаться дома.
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Пассажиропоток в московском метро снизился на 800 тысяч человек, в наземном транспорте – на 400 тысяч в день. Цифра хоть и большая, но недостаточная, чтобы остановить распространение коронавируса. Количество вновь выявленных случаев превышает три тысячи в сутки. Растёт и госпитализация.

Объёмы тестирования тоже постоянно растут, это позволяет выявлять людей, болеющих без ярко выраженных симптомов и брать на усиленный контроль тех, кто имеет хронические заболевания.  Оставаться дома теперь советуют и диабетикам. Тяжёлое течение болезни может вызывать и гипертония, сообщает "ТВ Центр".

Из-за сложной эпидемиологической обстановки, контроль за масочным режимом усилили в Волгоградской области. Похожая ситуация в Приморском крае, на Алтае и в Башкирии. В Санкт-Петербурге продлили все действующие ограничительные меры до 29 ноября.

В Москве открыты резервные госпитали в Сокольниках и Крылатском. Власти, при необходимости, готовы расконсервировать временные медицинские центры на ВДНХ и Каширском шоссе. Предстоящую неделю врачи называют решающей. Если все будут соблюдать рекомендации: по возможности останутся дома, в транспорте будут носить маски и перчатки, то появится шанс переломить ползущий вверх график заболеваемости и избежать введения жестких ограничительных мер. 

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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