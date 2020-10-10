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Российские военные доставили гуманитарную помощь в Алеппо

12:34
  • суббота
  • 10 октября 2020

Работникам швейной фабрики привезли продукты

Российские военные доставили гуманитарную помощь работникам швейной фабрики в Алеппо. На производстве трудятся много детей и подростков, потерявших родителей во время войны. Для них это возможность освоить востребованную специальность и материально помогать семье. Уже скоро они смогут получить постоянную работу.

Сейчас же для них привезли продукты и школьные рюкзаки. Всего с начала боевых действий сотрудники российского центра по примирению враждующих сторон провели более двух с половиной тысяч гуманитарных акций, передали сирийским гражданам около четырёх тысяч тонн продуктов, медикаментов и предметов первой необходимости, сообщает "ТВ Центр".

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