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В Крыму пациенту удалили опухоль мозга с куриное яйцо

12:37
  • суббота
  • 10 октября 2020

Врачи провели уникальную операцию

В Крыму впервые провели сложнейшую нейрохирургическую операцию. Пациенту удалили объёмное новообразование в коре головного мозга. Врачи симферопольской клиники работали совместно с коллегами из Москвы. Теперь на полуострове есть все возможности, чтобы проводить сотни подобных операций в год.
Врачи института Склифосовского спасли пациентку с гигантской опухолью

Такие операции обычно длятся чуть больше часа. Все это время с пациентом общаются нейрофизиологи, составляя карту для хирурга, чтобы он не затронул функционально значимые части головного мозга.

Опухоль была величиной с куриное яйцо. Последствия - нарушения речи и частая потеря сознания. Но если раньше в таком случае главной задачей считалось спасение жизни человека, то сейчас врачи могут не просто сохранить, а улучшить функционирование головного мозга. И вот он результат – пациент прямо на операционном столе благодарит врачей.

Это первая подобная операция на полуострове. Раньше не было ни техники, ни специалистов. А сегодня крымские нейрохирурги работают совместно с группой врачей из Москвы, сообщает "ТВ Центр".

По подсчётам специалистов, ежегодно в Крыму необходимо проводить до 400 таких операций. И если раньше пациентам приходилось обращаться за помощью в клиники Москвы или Киева, то теперь работу нейрохирургов на полуострове планируют поставить на поток.

Никита Васильев, "ТВ Центр".

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