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Кудрявцева в слезах обратилась к поклонникам

11:38
  • суббота
  • 10 октября 2020

Что расстроило телеведущую?

Лера Кудрявцева перепугала своих поклонников. На её страничке в Instagram появилось видео, на котором телеведущая плачет, уткнувшись в подушку. "Сил нет, нервы не выдерживают. Просто устала. Что-то навалилось за эти дни всё подряд", - говорит дрожащим голосом Лера.

Что с ней произошло – не ясно. Подписчики встревожились и принялись гадать, что же так расстроило телеведущую.

Господи! Что опять произошло. Не пугайте так!

Лера кто вас обидел? Такая красотка! Не грустите.

Лера, не пугайте, у вас очень странное состояние.

Так расстроена, что даже не похожа на себя!

Нашлись и те, кто не поверил слезам Кудрявцевой. "Депрессия депрессией, а пиар по расписанию", - отметил один из комментаторов.

Кто-то предположил, что Кудрявцева разругалась со своим мужем – хоккеистом Игорем Макаровым. Их звёздная семья всегда казалась безупречной, супруги вместе воспитывают двухлетнюю дочь Машу. Не исключено, что телеведущая так расстроилась из-за мамы. Недавно у неё был инсульт.

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