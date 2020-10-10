Под Красноярском в Ангару вылилось 500 тонн топлива

На месте работают сотрудники МЧС и прокуратуры

Очередной экологический инцидент в России: в Красноярском крае прокуратура начала проверку из-за разлива нефтепродуктов в Ангару. Известно, что в реку попало около 500 литров горюче-смазочных материалов, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Одной из предварительных причин загрязнения реки называют неправильную транспортировку топлива и значительный износ цистерны, в которой его перевозили.

ЧП произошло в городе Кодинске, топливо вылилось из баржи. Рабочие местной базы утверждают, что на месте оперативно устранили течь и масляных пятен на воде не наблюдалось. Эта информация проверяется сотрудниками МЧС и прокуратуры, которые работают на месте аварии.

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