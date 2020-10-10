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В Москве прощаются с Владимиром Долгих

11:56
  • суббота
  • 10 октября 2020

Ему было 95 лет

В столице прощаются с Владимиром Долгих. Один из создателей отечественной цветной металлургии и глава Московского городского совета ветеранов скончался 8 октября на 96-м году жизни.
"Он отдавал душу и сердце каждому": каким запомнится Владимир Долгих

В 1941 году он добровольцем ушёл на фронт. Участвовал в контрнаступлении советских войск под Москвой, был тяжело ранен. Доктор технических наук, работал в сферах тяжёлой промышленности и энергетики. Владимир Долгих также был депутатом Госдумы, затем – сенатором, представлял в Совете Федерации столицу, сообщает "ТВ Центр".

Соболезнования семье выразил Владимир Путин. За выдающиеся заслуги Долгих удостоен звания почётного гражданина Красноярского края и Москвы, а также многих государственных наград. Он - дважды Герой социалистического труда, обладатель шести орденов Ленина и двух орденов Отечественной войны.

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