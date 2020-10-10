Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в нарушении перемирия

Степанакерт снова обстреливают

Министерство обороны Азербайджана обвинило армянских военных в грубом нарушении режима прекращения огня. По утверждению Баку, армянские Вооружённые силы предприняли попытки атаки сразу на четырёх направлениях.

Аналогичные обвинения звучат в Нагорном Карабахе. Там утверждают, что Азербайджан снова обстреливает пригороды Степанакерта. В городе не смолкает сирена воздушной тревоги, сообщают работающие там военные репортёры.

Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе вступил в силу в 12.00 по местному времени. Об этом в Москве договорились министры иностранных дел Армении и Азербайджана при посредничестве России. Переговоры шли более 10 часов.

Сторонам удалось договориться о перемирии в гуманитарных целях для обмена военнопленными, а также о том, что Баку и Ереван при посредничестве сопредседателей Минской Группы ОБСЕ продолжат переговоры для установления мира в регионе.

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