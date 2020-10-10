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На Камчатке обнаружен предполагаемый виновник экологической катастрофы

17:42
  • суббота
  • 10 октября 2020

Информация передана следователям

С помощью спутниковых снимков удалось установить судно, совершившее сброс у берегов Камчатки. Не исключено, что инцидент мог стать причиной массовой гибели животных в Авачинском заливе.
Возбуждено уголовное дело после загрязнения воды на Камчатке

Идентифицировать нарушителя помогли фотографии со спутника, сообщил губернатор Камчатки Владимир Солодов. По его словам, объём загрязнений был незначительным и экологическую катастрофу вызвать не мог. При этом власти всё равно передали информацию в правоохранительные органы.

В начале октября в районе Авачинского залива на берегу были обнаружены тысячи погибших морских животных. Исследования воды показали превышения предельно допустимых норм по фосфатам, железу, фенолам и аммонию. Специалисты, эксперты и следователи сейчас ищут, что послужило источником загрязнения морской воды.

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