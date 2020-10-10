В анализах Навального в Омске был обнаружен алкоголь

Блогер мог выпивать за день до инцидента в самолёте

В анализах блогера Алексея Навального во время госпитализации в Омске был обнаружен алкоголь, сообщил главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев. В моче поступившего в больницу Навального было 0,2 промилле алкоголя. При этом в крови алкоголь отсутствовал.

"Это говорит о том, что алкоголь находится в стадии элиминации, то есть выведения. Пациент не пьяный, но, возможно, этот алкоголь был в крови часами раньше. Скорее всего, шесть-восемь часов тому назад", - приводит слова врача РИА Новости.

Сабаев предположил, что за день до того, как Навальному стало плохо в самолёте, он употреблял спиртные напитки. Сопровождавшие блогера при госпитализации этот факт отрицали.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолёте, летевшем из Томска в Москву. Лайнер совершил экстренную посадку в Омске, врачи местной больницы спасли ему жизнь. Они диагностировали у блогера нарушение обмена веществ, никаких ядов в его анализах не обнаружено.

Позже сторонники Навального заявили о том, что его отравили и перевезли блогера в немецкую клинику "Шарите". 23 сентября его выписали из больницы. Европейские политики поспешили заявить об отравлении Навального веществом "Новичок", не приведя никаких доказательств.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"