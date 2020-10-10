Прославленный футболист "Спартака" умер от рака в реанимации

Василию Кулькову было 54 года

В возрасте 54 лет умер чемпион СССР по футболу Василий Кульков. Последние месяцы он боролся с тяжёлым онкологическим заболеванием, его сердце остановилось в реанимации.

Свою карьеру футболист начал в каширском "Динамо" в 1984 году, но настоящую славу ему принесла игра за московский "Спартак, куда он пришёл в 1989 году.

Кульков также играл в португальской "Бенфике", в составе которой стал победителем Кубка Португалии и чемпионом страны. Отличился футболист и в "Порту", где провёл один сезон и выиграл Суперкубок Португалии и чемпионат страны.

После окончания карьеры Кульков работал помощником главного тренера в португальской "Маритиме", российских "Шатуре", "Алмазе", "Химках", "Томи", "Локомотиве" и "Спартаке".

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