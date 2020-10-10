ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Польше вводят запрет на проведение массовых мероприятий и семейных праздников

13:36
  • суббота
  • 10 октября 2020

В Европе растёт число инфицированных коронавирусом

Власти Польши запретили массовые мероприятия и семейные праздники на фоне роста числа заболевших коронавирусом. Жителей страны обязали также соблюдать строгий масочный режим. В польских больницах увеличено число коек для заразившихся, завозятся аппараты ИВЛ.
В мире резко растёт число заразившихся коронавирусом

По последним данным, в Польше выявлено более 116 тысяч больных COVID-19, ситуация с каждым днём ухудшается. В Европе растёт число инфицированных, больше всего их выявлено во Франции – более 700 тысяч.

В Болгарии врачи четвёртый день подряд продолжают регистрировать максимальные показатели прироста числа заразившихся коронавирусом. За сутки выявлено 612 больных, это на 96 больше, чем накануне.

Аналогичная картина наблюдается в Израиле, но там с 10 октября снимают общенациональный карантин. При этом ограничения будут отменять постепенно.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия COVID-19. Митинг в Польше
Эпидемия COVID-19. Митинг в Польше
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.