В Польше вводят запрет на проведение массовых мероприятий и семейных праздников

В Европе растёт число инфицированных коронавирусом

Власти Польши запретили массовые мероприятия и семейные праздники на фоне роста числа заболевших коронавирусом. Жителей страны обязали также соблюдать строгий масочный режим. В польских больницах увеличено число коек для заразившихся, завозятся аппараты ИВЛ.

По последним данным, в Польше выявлено более 116 тысяч больных COVID-19, ситуация с каждым днём ухудшается. В Европе растёт число инфицированных, больше всего их выявлено во Франции – более 700 тысяч.

В Болгарии врачи четвёртый день подряд продолжают регистрировать максимальные показатели прироста числа заразившихся коронавирусом. За сутки выявлено 612 больных, это на 96 больше, чем накануне.

Аналогичная картина наблюдается в Израиле, но там с 10 октября снимают общенациональный карантин. При этом ограничения будут отменять постепенно.

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