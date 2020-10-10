В Москве открыли арт-объект в память падения Берлинской стены

Через месяц его снесут

Арт-объект под названием "Фрагмент Берлинской стены" открыли в Москве. Инициатива его создания принадлежит посольству Германии. На композиции - одно из самых известных граффити, которое было на ограждении, разделявшем немецкую столицу, а также фотографии, рассказывающие об объединении Германии.

Произведение искусства можно будет увидеть в течение месяца. А вечером 9 ноября, в день падения Берлинской стены, его снесут, сообщает "ТВ Центр".

"Я очень рад, что и москвичи будут иметь возможность познакомиться с тем, что испытывали немцы, когда стена пала. С того времени прошло уже фактически столько же лет, даже больше чем она простояла, но, судя по всему, воспоминания до сих пор живы", - сказал на церемонии заместитель руководителя Департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Евгений Дридзе.

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